Юбилей Турдакуна Усубалиева. На ремонт площади потратят более 19 миллионов сомов

В Нарыне на реконструкцию центральной площади имени Турдакуна Усубалиева планируют потратить 19 миллионов 735 тысяч 799 сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Заказчиком выступает Нарынское областное управление капитального строительства. Помимо укладки брусчатки, установки новых скамеек, столбов освещения и озеленения, подрядчик должен будет подключить два фонтана и проложить к ним водопровод.

Отмечается, что участник обязан посетить объект, чтобы избежать чрезмерного занижения цены предложения. Заявки принимаются до 20 августа.

В 2019-м отмечают столетие со дня рождения первого секретаря Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева. В годы его руководства в республике построили 150 крупных промышленных объектов, с его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других объектов.