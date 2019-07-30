Адвокат объяснил, почему Аскарова нельзя было судить за межнациональную рознь

В Чуйском областном суде рассматривают по новым обстоятельствам уголовное дело пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова.

По словам его адвоката Валерьяна Вахитова, в деле нет заключения экспертов-лингвистов на выступление Азимжана Аскарова в селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области 12 июня 2010 года. Только эксперты могут определить, был ли в его словах элемент разжигания межнациональной вражды.

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Не были взяты отпечатки пальцев, не проведена баллистическая экспертиза, подтверждающая, что оружие, которое нашли у некоторых жителей Базар-Коргона, принадлежит Азимжану Аскарову и из него убит сотрудник милиции.

Адвокат просит суд учесть эти обстоятельства. Валерьян Вахитов добавил: все обвинения, выдвинутые против Азимжана Аскарова, несостоятельны, а дело носит политический оттенок.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.