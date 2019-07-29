На Иссык-Куле после обрезания в мечети ребенка с гематомой привезли в больницу

В Джети-Огузском районе девятилетнего ребенка привезли в больницу после обрезания, проведенного в мечети. Информацию об этом 24.kg подтвердил главный врач районной больницы Канат Жумадылов.

По его словам, к ним обратились родители мальчика. У него было кровотечение и образовалась гематома.

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«Кровотечение было несильное. Под наркозом мы его остановили и удалили гематому. На репродуктивных функциях это никак не отразится. Мальчика выписали», — отметил Канат Жумадылов.

Он добавил, что необходимо подобные операции проводить в медицинских учреждениях, а не в мечетях.

«Там никакой асептики и антисептики нет. Неизвестно, как они стерилизуют инструменты и делают ли это вообще. Может быть заражение крови, через нее передаются различные болезни, например, гепатит», — сказал главврач.