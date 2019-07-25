Дизайнера Никиту Тарасенко вызвали в ГКНБ на допрос

Дизайнера Никиту Тарасенко опять вызывают на допрос в ГКНБ. В качестве свидетеля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото Facebook/Никита Тарасенко

Тарасенко заявил, что не знает, зачем его вызывают на беседу. Но предполагает, что за коллаж, названный им «ошская ОПГ — 2018». «На допрос я схожу. Там написано свидетелем», — уточнил он.

В ГКНБ в свою очередь пояснили, что Никита Тарасенко вызван на допрос в качестве свидетеля по факту возбуждения межрелигиозной вражды. Однако о какой именно публикации идет речь, в ведомстве не уточнили.

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Но не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем про прогулку Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.