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Общество

Дизайнера Никиту Тарасенко вызвали в ГКНБ на допрос

Дизайнера Никиту Тарасенко опять вызывают на допрос в ГКНБ. В качестве свидетеля. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

Facebook/Никита Тарасенко
Фото Facebook/Никита Тарасенко
24.kg Тарасенко заявил, что не знает, зачем его вызывают на беседу. Но предполагает, что за коллаж, названный им «ошская ОПГ — 2018». «На допрос я схожу. Там написано свидетелем», — уточнил он.

В ГКНБ в свою очередь пояснили, что Никита Тарасенко вызван на допрос в качестве свидетеля по факту возбуждения межрелигиозной вражды. Однако о какой именно публикации идет речь, в ведомстве не уточнили. 

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Но не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем про прогулку Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.
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