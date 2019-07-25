Дорогу на Иссык-Куле будут перекрывать в выходные дни

С 26 по 28 июля 2019 года вводятся временные ограничения для движения всех видов транспорта от села Тамчи до села Бостери. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

По ее данным, ограничения вводятся в связи с официальным визитом в Кыргызстан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

ГУОБДД МВД просит население отнестись с пониманием к ограничениям и соблюдать Правила дорожного движения.

Водителей большегрузных и транспортных средств, перевозящих опасные грузы и сельскохозяйственную технику, просят предусмотреть альтернативный маршрут передвижения — по южному берегу Иссык-Куля.