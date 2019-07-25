18:31
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Дорогу на Иссык-Куле будут перекрывать в выходные дни

С 26 по 28 июля 2019 года вводятся временные ограничения для движения всех видов транспорта от села Тамчи до села Бостери. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

По ее данным, ограничения вводятся в связи с официальным визитом в Кыргызстан президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

ГУОБДД МВД просит население отнестись с пониманием к ограничениям и соблюдать Правила дорожного движения.

Водителей большегрузных и транспортных средств, перевозящих опасные грузы и сельскохозяйственную технику, просят предусмотреть альтернативный маршрут передвижения — по южному берегу Иссык-Куля.
Ссылка:
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
Кафе перегородило проезжую часть для проведения банкета
В Баткенской области местные жители перекрыли дорогу Исфана — Андарак
Визит Владимира Путина. В Бишкеке и Чуйской области ограничат движение
Накануне Нооруза. На проспекте Чуй на два дня ограничат движение
В Жогорку Кенеше предлагают ужесточить наказание за перекрытие дорог
В канун Нового года в Бишкеке перекроют центральные дороги
Какие улицы перекроют в Бишкеке на Курман айт. Карта
Старую часть трассы Бишкек — Торугарт полностью закроют для проезда
В Бишкеке из-за ремонта газопровода закрыли улицу Ибраимова
Внимание, автолюбители! Дорогу в Нарын и Боомское ущелье будут перекрывать
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Москве напряженность не&nbsp;нужна. Эксперт о&nbsp;поездке Атамбаева в&nbsp;Россию Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Бизнес
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!
Все для удобства. Как новый продукт от&nbsp;Beeline и&nbsp;&laquo;Газпрома&raquo; упрощает жизнь Все для удобства. Как новый продукт от Beeline и «Газпрома» упрощает жизнь
Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные? Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; обучили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» обучили горожан правилам безопасности на воде