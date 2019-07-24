В Кыргызстане пострадавшие по делу о пытках получат 200 тысяч сомов

Сегодня Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда в части компенсации 200 тысяч сомов семье Турдубека Акматова, умершего от пыток 14 лет назад. Об этом сообщили в Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Турдубек Акматов умер после 10-часового допроса в ОВД Узгенского района. Избивали его шесть сотрудников милиции, потом отпустили. Турдубек Акматов от полученных травм скончался в тот же вечер. Возбудили уголовное дело только после эксгумации погибшего по статье «Убийство» УК КР.

Прокуратура не нашла в действиях работников правоохранительных органов состава преступления, поскольку нет свидетельских показаний и невозможно установить причастных к убийству лиц. Юристы подчеркивают, что за 14 лет прокуратура восемь раз приостанавливала уголовное дело.

Суд вынес решение взыскать с Минфина моральный ущерб в размере 200 тысяч сомов.