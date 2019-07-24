18:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане (99)

В Кыргызстане пострадавшие по делу о пытках получат 200 тысяч сомов

Сегодня Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда в части компенсации 200 тысяч сомов семье Турдубека Акматова, умершего от пыток 14 лет назад. Об этом сообщили в Коалиции против пыток в Кыргызстане.

Турдубек Акматов умер после 10-часового допроса в ОВД Узгенского района. Избивали его шесть сотрудников милиции, потом отпустили. Турдубек Акматов от полученных травм скончался в тот же вечер. Возбудили уголовное дело только после эксгумации погибшего по статье «Убийство» УК КР.

Прокуратура не нашла в действиях работников правоохранительных органов состава преступления, поскольку нет свидетельских показаний и невозможно установить причастных к убийству лиц. Юристы подчеркивают, что за 14 лет прокуратура восемь раз приостанавливала уголовное дело.

Суд вынес решение взыскать с Минфина моральный ущерб в размере 200 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пройдет Международный фестиваль документальных фильмов
Шамиль Атаханов жаловался в Центр по предупреждению пыток
Кыргызстанцы считают, что пытки можно применять как метод дознания
Заключенный исправительной колонии пожаловался на пытки со стороны милиции
Расследование по пыткам в ИВС ГУВД Бишкека поручено ГКНБ
Милицейские пытки в ИВС ГУВД Бишкека продолжаются
Правозащитники требуют освободить пожилых и тяжело больных заключенных
В Кыргызстане предлагают изменить условно-досрочное освобождение осужденных
В Кыргызстане по делу о пытках пострадавшие получат 200 тысяч сомов
В действиях следователя ГУВД Бишкека, обвиненного в пытках, не нашли нарушений
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Провокатор и&nbsp;лжец. Что думают о&nbsp;действиях Атамбаева его политические оппоненты Провокатор и лжец. Что думают о действиях Атамбаева его политические оппоненты
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Бизнес
Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные? Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; научили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» научили горожан правилам безопасности на воде
Как выгодно продлить мобильный интернет: 1&nbsp;ГБ всего за&nbsp;1&nbsp;сом Как выгодно продлить мобильный интернет: 1 ГБ всего за 1 сом
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа «Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа