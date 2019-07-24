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Общество

На выходных в Кыргызстане будет еще жарче — предупреждение МЧС

С 26 по 29 июля в Кыргызстане ожидается жаркая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, 27-29 июля в Чуйской долине в дневные часы температура воздуха повысится до +37...+39 градусов, в долинной зоне Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской областей — до +38...+40 градусов.

Днем 25 июля в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в горных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

26 июля днем и 27-29 июля без осадков. Ветер западный 2-9 м/с, 26 июля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Как отмечается, температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 24 июля в 9.00 составила +22 градуса.

В лесах Таласского, Лейлекского, Аксыйского и Токтогульского районов в ближайшие сутки сохранится высокая пожарная опасность.
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