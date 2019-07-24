Засыхающий Ботсад. Как решает проблему правительство

Правительство поручило решить вопросы ирригационной системы в Ботаническом саду имени Э.Гареева. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

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По его данным, после осмотра территории правительство поручило мэрии столицы оказать содействие в очистке дренажного канала от сорных растений вдоль Южного БЧК в западном направлении, а Бишкекасфальтсервису — в однодневный срок расширить подающий воду лоток, приведя его в надлежащее состояние.

Кроме того, управлению капстроительства муниципалитета поручено изучить возможность передачи старых лотков Ботаническому саду.

Напомним, ранее горожане и активисты забили тревогу, что Ботанический сад засыхает. В нем разрушена ирригация, территория заросла сорняками, нет рабочих для обслуживания территории. ОФ «Инициатива Арча» объявил о сборе денежных средств для оперативного решения проблемы с поливом. Для избежания крупного пожара в Ботсаду провели управляемое сжигание сухотравья.