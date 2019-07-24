23:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Засыхающий Ботсад. Как решает проблему правительство

Правительство поручило решить вопросы ирригационной системы в Ботаническом саду имени Э.Гареева. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Читайте по теме
Ботанический сад засыхает. Активисты объявили сбор средств для его спасения
По его данным, после осмотра территории правительство поручило мэрии столицы оказать содействие в очистке дренажного канала от сорных растений вдоль Южного БЧК в западном направлении, а Бишкекасфальтсервису — в однодневный срок расширить подающий воду лоток, приведя его в надлежащее состояние.

Кроме того, управлению капстроительства муниципалитета поручено изучить возможность передачи старых лотков Ботаническому саду.

Напомним, ранее горожане и активисты забили тревогу, что Ботанический сад засыхает. В нем разрушена ирригация, территория заросла сорняками, нет рабочих для обслуживания территории. ОФ «Инициатива Арча» объявил о сборе денежных средств для оперативного решения проблемы с поливом. Для избежания крупного пожара в Ботсаду провели управляемое сжигание сухотравья.

Ссылка:
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в Ботаническом саду сжигают сухотравье, чтобы предупредить пожар
Ботанический сад засыхает. Активисты объявили сбор средств для его спасения
В Бишкеке засыхает Ботанический сад
В Жогорку Кенеше озаботились судьбой Ботанического сада
Хорошая новость. Мэрия Бишкека не будет рубить Ботанический сад
Читатели 24.kg выступили за сохранение Ботанического сада. Итоги опроса
Вырубка Ботсада ради дороги. Депутату не нравится возмущение бишкекчан
Построить дорогу или сохранить Ботанический сад? Опрос
За Ботаническим садом Кыргызстан потеряет и другие особо охраняемые территории
Ради расширения улицы мэрия готова уничтожить часть Ботанического сада в Бишкеке
Популярные новости
СМИ: Умер президент Туркменистана СМИ: Умер президент Туркменистана
Провокатор и&nbsp;лжец. Что думают о&nbsp;действиях Атамбаева его политические оппоненты Провокатор и лжец. Что думают о действиях Атамбаева его политические оппоненты
Ситуация вокруг Атамбаева. В&nbsp;Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников Ситуация вокруг Атамбаева. В Кой-Таше прошло экстренное собрание сторонников
Никогда не&nbsp;поздно. Кыргызстанец в&nbsp;34&nbsp;года уехал в&nbsp;США и&nbsp;устроился в&nbsp;Google Никогда не поздно. Кыргызстанец в 34 года уехал в США и устроился в Google
Бизнес
Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные? Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; научили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» научили горожан правилам безопасности на воде
Как выгодно продлить мобильный интернет: 1&nbsp;ГБ всего за&nbsp;1&nbsp;сом Как выгодно продлить мобильный интернет: 1 ГБ всего за 1 сом
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа «Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа