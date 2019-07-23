Режиссеру празднования Дня независимости мэрия заплатит почти 2 миллиона сомов

На приобретение услуг режиссерско-постановочной группы по подготовке и организации празднования Дня независимости Кыргызстана управление культуры мэрии Бишкека планирует потратить 1 миллион 960 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Мероприятие разделят на официальную часть и концертную программу.

Официальную планируется провести в Кыргызской национальной филармонии с участием первых лиц государства. Поставщик должен подготовить театрализованное представление с концертной программой.

Второй блок — концертная программа на площади Ала-Тоо. Мероприятие должно проходить на государственном и официальном языках. На площади требуется оформление в едином стиле.

«Участник конкурса должен разработать концепцию, сценарный план мероприятия, концертной программы и театрализованного представления с привлечением творческих коллективов и артистов эстрады. Необходимо разработать дизайн художественного оформления сцены», — отмечено в требованиях.

Поставщик должен предусмотреть помещения для репетиций, организовать сухой паек и питьевую воду массовке, участвующей в подготовке мероприятия.