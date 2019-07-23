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Общество
Сюжет: Безопасный город (356)

«Безопасный город». Злоумышленники начали подделывать документы

Пользователь социальной сети Facebook Рустам Гильмияров рассказал, что ему пришло «письмо счастья» на автомобиль, которого у него никогда не было.

«На первый взгляд показалось, что орган, выписавший документ, ошибся адресом, но не тут-то было. После внимательного изучения выяснилось, что ошибки вроде бы нет, за исключением того, что такой машины в нашей семье никогда не было. Человек, оформивший автомобиль, изменил фамилию и отчество, а ИНН и имя остались. Значит, он владеет информацией о хозяине паспорта. Слава богу, что он нарушил ПДД, и мы узнали из «письма счастья», что кто-то пользуется нашими данными, хранящимися в ЦОН. Проверьте, может быть, на ваши данные оформлены машины, ведь на них могли совершить преступление. А еще ждем штраф за дорожный налог», — пояснил он.
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