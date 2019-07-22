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Общество

Формирование новой патрульной милиции: начальник УОБДД не прошел конкурс

Начальник управления обеспечения безопасности дорожного движения Бишкека Шаирбек Бопонов и его заместитель Мирлан Чалыбаев не прошли последний этап конкурсного отбора в новое управление патрульной службы милиции. Об этом стало известно по итогам этапа.

Как сообщается на сайте ГУОБДД, полковник Шаирбек Бопонов претендовал на должность начальника УПСМ столицы, а подполковник Мирлан Чалыбаев — на пост заместителя начальника управления. Оба этот этап конкурса пройти не смогли.

По данным СМИ, у Шаирбека Бопонова есть также два дисциплинарных нарушения.
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