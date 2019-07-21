Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, мастер-классы, выставки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

23 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

23 июля. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

23 июля. Встреча «Делегирование. Доверять команде»

Для руководителей, которые хотят использовать потенциал команды по-максимуму, научиться ставить и контролировать задачи так, чтобы они выполнялись в срок и без напоминаний, выйти из ментальной ловушки «Лучше меня никто не сделает». Регистрация по ссылке.

City Hotel, 18.30.

23 июля. Воркшоп по сторителлингу

Как научиться писать истории? Узнаете от редактора Анастасии Лотаревой. Регистрация по телефону 0559655777.

Национальная библиотека имени Осмонова,11.00.

25 июля. Встреча в рамках «Шаарканы»

Эколог Дмитрий Ветошкин презентует промежуточные данные исследования зеленых насаждений, какие районы более благоприятны для проживания и где не хватает деревьев

OloloVictory, 18.30.

25 июля. Кинопремьеры

«До скорой встречи» (драма). В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 американский игрок-суперзвезда получает серьезную травму, которая ставит под угрозу его дальнейшую карьеру. В поисках себя он отправляется в путешествие и встречает свою любовь. Невероятное чувство к девушке из Санкт-Петербурга меняет не только его жизнь, но и его самого.

«Искусство обмана» (комедия). Он — эксперт по искусству, вернее... его хищению. Она — модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга... или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?

«Шаг вперед 6: Год танцев» (мелодрама). Новые движения. Новый баттл. Стань частью танцевальной вселенной, шагни навстречу приключениям месте с главными героями, которые отправляются в Китай. Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты!

«Видок: Охотник на призраков» (триллер). Реальная история легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока. Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим Императором Парижа.