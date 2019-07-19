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Общество

Турция готова дать Бишкеку кредит на приобретение автобусов

Турецкий бизнесмен Тунджай Одильхан намерен предоставить мэрии Бишкека кредит для приобретения современных автобусов большой вместимости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сегодня мэр Бишкека Азиз Суракматов и глава холдинга «Анадолу групп» Тунджай Озильхан подписали меморандум о сотрудничестве для приобретения автобусов. Ожидается, что муниципалитет получит кредит сроком на 15 лет с процентной ставкой 1,7 годовых и льготным периодом в 3 года.

Муниципалитет намеревается закупить около 500 автобусов большой вместимости, работающих на природном газе.

Предварительно речь идет о приобретении комфортабельных автобусов для бишкекчан в компании «Анадолу Исузу», которая является одной из ведущих компаний в Европе по производству автобусов средней вместимости и междугородних автобусов. Компания является лидером экспорта автобусов средней вместимости в Турции с 2004 года. 

Отметим также, что Тунджай Озильхан является собственником самого известного в Турции пивного бренда Efes, возглавляет советы директоров Anadolu Group и Anadolu Efes. В последний в том числе входит компания «Кока Кола Бишкек Боттлерс».
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