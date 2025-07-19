Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары

В Бишкеке 40-градусная жара. Единственный выход — спасаться от зноя на пляжах Иссык-Куля. А что делать тем, кто не может поехать на озеро? Редакция 24.kg предлагает отправиться в горы.

Кыргызстан — горный край. До ближайшего ущелья 30-40 минут езды. Поэтому спасаться от жары в первую очередь мы предлагаем в ущельях, которых в окрестностях Бишкека более чем достаточно. Да, многие из них могут быть забиты такими же желающими отдохнуть. Но ущелий много, поэтому шанс найти красивое и уютное местечко есть всегда.

1 Ала-Арча

Самое популярное среди кыргызстанцев и гостей страны ущелье — Ала-Арча, где расположен одноименный природный парк. Оно находится всего в 40 минутах езды от города. Можно отдохнуть сразу на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.

В природном парке везде есть указатели и карта маршрутов различной степени сложности. В основном посетители любят ходить по двум — тропе к Аксайскому водопаду и хижине Рацека или в долину Адыгене. Куда бы вы ни пошли, везде будут живописные виды и возможность подышать прохладным и чистым горным воздухом.

2 Кашка-Суу

30 километров

Чуть ближе к Бишкеку — всего— находится ущелье Кашка-Суу. Здесь круглый год работает одноименная горнолыжная база. Поэтому летом все ущелье можно смело рассмотреть с канатной дороги, которую летом запускают в выходные.

3 Бир Булак

45 километрах

2 километра

Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено вот Бишкека. Если подняться вверх по руслу реки Бир Булак примерно на, то открывается вход в Малиновое ущелье. Здесь есть три водопада, а еще оно полно различных лекарственных трав.

4 Аламедин

35 километрах

Вторым по популярности у бишкекчан является Аламединское ущелье, которое находится вот города. Там за комплексом «Теплые ключи» открывается вид на прекрасное горное ущелье. В нем есть водопады, усыпанные ягодами поляны, грибы, можжевельник, березовый лес с видом на ледники и пик Усеченко.

Если есть возможность проехать чуть дальше, стоит посетить еще несколько ущелий.

5 Чункурчак

45 километрах

40 метров

Например, вот Бишкека находится ущелье Чункурчак. Оно интересно тем, что здесь находится национальный биозаповедник. В ущелье есть знаменитый Голубиный водопад высотой. Поклонники экстремального туризма оценят крутые склоны и горы, которые отлично подходят для скалолазания.

6 Сокулук (Белогорка)

80 километрах

60 метров

Можно отправиться в ущелье Сокулук (Белогорка), которое находится вот Бишкека. Оно пользуется популярностью у туристов, дорожки к основным достопримечательностям давно протоптаны. В Белогорке находится один из самых больших водопадов — высотой. По дороге к нему открывается потрясающий вид на пик Черный Кремль.

7 Жыламыш

90 километрах

Еще одно ущелье, которое стоит посетить в Сокулукском районе. Оно находится примерно в 85-от столицы в долине реки Жыламыш. Здесь же расположены кумысолечебницы.

8 Иссык-Ата

77 километрах

от Бишкека находится ущелье Ысык-Ата, которое со всех сторон окружено горами, а дно его заполняют русла рек. На пути к верховьям Ысык-Аты расположено три небольших горных озера и несколько водопадов.

9 Кегеты

75 километрах

Чуть ближе к столице, вот Бишкека, находится ущелье Кегеты. Оно популярно не только своей потрясающей природой, но и красивейшими водопадами. В выходные здесь обычно достаточно много людей. Если позволяет транспорт, можно проехать дальше от водопада, в сторону ущелья Шамси. Чем дальше будете ехать, тем больше шансов найти уединенное местечко для отдыха.

10 Кель-Тор

Недалеко от Кегетинского водопада расположен въезд в еще одно живописное ущелье Чуйской области — Кель-Тор. Многим бишкекчанам оно известно благодаря одноименному высокогорному озеру, куда регулярно водят туристов.

Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не впечатляет, можно просто прогуляться. Ущелье поросло еловым лесом и зарослями рябины и арчи, попадаются редкие и уникальные лекарственные травы. На склонах гор растут разнообразные лесные ягоды: земляника, костяника, черника.

11 Ак-Тюз

140 километров

Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз —от столицы в сторону Иссык-Куля. Склоны ущелья имеют белый цвет из-за большого количества соли, которая содержится в глине. Отсюда и название местности.

Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту 15 метров . Вода поднимается даже выше макушек хвойных деревьев. Местные жители часто устраивают здесь пикники. Зимой фонтан превращается в ледяную глыбу.

В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.

12 Конорчек

135 километрах

Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено вот Бишкека в Боомском ущелье.

Поездка туда стоит потраченного времени. Каньоны Конорчека состоят из красного палеогенового песчаника и напоминают американский Гранд Каньон в миниатюре. Достопримечательностями являются «сухой водопад», который представляет собой остатки водопада, текшего здесь много лет назад, и потухший вулкан Сегизхан Шокны. Но помните, ехать сюда нужно на хорошем внедорожнике.