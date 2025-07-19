10:15
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары

В Бишкеке 40-градусная жара. Единственный выход — спасаться от зноя на пляжах Иссык-Куля. А что делать тем, кто не может поехать на озеро? Редакция 24.kg предлагает отправиться в горы.

Кыргызстан — горный край. До ближайшего ущелья 30-40 минут езды. Поэтому спасаться от жары в первую очередь мы предлагаем в ущельях, которых в окрестностях Бишкека более чем достаточно. Да, многие из них могут быть забиты такими же желающими отдохнуть. Но ущелий много, поэтому шанс найти красивое и уютное местечко есть всегда.

1Ала-Арча

Самое популярное среди кыргызстанцев и гостей страны ущелье — Ала-Арча, где расположен одноименный природный парк. Оно находится всего в 40 минутах езды от города. Можно отдохнуть сразу на въезде в парк, а можно прогуляться до альплагеря и дальше.

В природном парке везде есть указатели и карта маршрутов различной степени сложности. В основном посетители любят ходить по двум — тропе к Аксайскому водопаду и хижине Рацека или в долину Адыгене. Куда бы вы ни пошли, везде будут живописные виды и возможность подышать прохладным и чистым горным воздухом.

2Кашка-Суу

Чуть ближе к Бишкеку — всего 30 километров — находится ущелье Кашка-Суу. Здесь круглый год работает одноименная горнолыжная база. Поэтому летом все ущелье можно смело рассмотреть с канатной дороги, которую летом запускают в выходные.

3Бир Булак

Можно съездить в ущелье Бир Булак (Малиновое), которое расположено в 45 километрах от Бишкека. Если подняться вверх по руслу реки Бир Булак примерно на 2 километра, то открывается вход в Малиновое ущелье. Здесь есть три водопада, а еще оно полно различных лекарственных трав.

4 Аламедин

Вторым по популярности у бишкекчан является Аламединское ущелье, которое находится в 35 километрах от города. Там за комплексом «Теплые ключи» открывается вид на прекрасное горное ущелье. В нем есть водопады, усыпанные ягодами поляны, грибы, можжевельник, березовый лес с видом на ледники и пик Усеченко.

Если есть возможность проехать чуть дальше, стоит посетить еще несколько ущелий.

5Чункурчак

Например, в 45 километрах от Бишкека находится ущелье Чункурчак. Оно интересно тем, что здесь находится национальный биозаповедник. В ущелье есть знаменитый Голубиный водопад высотой 40 метров. Поклонники экстремального туризма оценят крутые склоны и горы, которые отлично подходят для скалолазания.

6Сокулук (Белогорка)

Можно отправиться в ущелье Сокулук (Белогорка), которое находится в 80 километрах от Бишкека. Оно пользуется популярностью у туристов, дорожки к основным достопримечательностям давно протоптаны. В Белогорке находится один из самых больших водопадов — высотой 60 метров. По дороге к нему открывается потрясающий вид на пик Черный Кремль.

7Жыламыш

Еще одно ущелье, которое стоит посетить в Сокулукском районе. Оно находится примерно в 85-90 километрах от столицы в долине реки Жыламыш. Здесь же расположены кумысолечебницы.

8Иссык-Ата

В 77 километрах от Бишкека находится ущелье Ысык-Ата, которое со всех сторон окружено горами, а дно его заполняют русла рек. На пути к верховьям Ысык-Аты расположено три небольших горных озера и несколько водопадов.

9Кегеты

Чуть ближе к столице, в 75 километрах от Бишкека, находится ущелье Кегеты. Оно популярно не только своей потрясающей природой, но и красивейшими водопадами. В выходные здесь обычно достаточно много людей. Если позволяет транспорт, можно проехать дальше от водопада, в сторону ущелья Шамси. Чем дальше будете ехать, тем больше шансов найти уединенное местечко для отдыха.

10Кель-Тор

Недалеко от Кегетинского водопада расположен въезд в еще одно живописное ущелье Чуйской области — Кель-Тор. Многим бишкекчанам оно известно благодаря одноименному высокогорному озеру, куда регулярно водят туристов.

Если перспектива шагать в гору несколько часов вас не впечатляет, можно просто прогуляться. Ущелье поросло еловым лесом и зарослями рябины и арчи, попадаются редкие и уникальные лекарственные травы. На склонах гор растут разнообразные лесные ягоды: земляника, костяника, черника.

11Ак-Тюз

Дальше всего расположено ущелье Ак-Тюз — 140 километров от столицы в сторону Иссык-Куля. Склоны ущелья имеют белый цвет из-за большого количества соли, которая содержится в глине. Отсюда и название местности.

Уникальная достопримечательность долины Ак-Тюз — фонтан, бьющий на высоту 15 метров. Вода поднимается даже выше макушек хвойных деревьев. Местные жители часто устраивают здесь пикники. Зимой фонтан превращается в ледяную глыбу.

В долине множество березовых рощ, куда грибники отправляются на тихую охоту. Однако некоторые опасаются собирать грибы в этих местах из-за горно-обогатительного комбината редкоземельных металлов, который работал в советское время.

12Конорчек

Если уж вы решитесь поехать далеко, то можно добраться и до ущелья Конорчек, которое находится на стыке Чуйской и Иссык-Кульской областей. Оно расположено в 135 километрах от Бишкека в Боомском ущелье.

Поездка туда стоит потраченного времени. Каньоны Конорчека состоят из красного палеогенового песчаника и напоминают американский Гранд Каньон в миниатюре. Достопримечательностями являются «сухой водопад», который представляет собой остатки водопада, текшего здесь много лет назад, и потухший вулкан Сегизхан Шокны. Но помните, ехать сюда нужно на хорошем внедорожнике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/123970/
просмотров: 28827
Версия для печати
Материалы по теме
Туры выходного дня. Куда отправиться в путешествие по Кыргызстану
За полгода туризм принес Кыргызстану более 160 миллионов сомов налогов
Данияр Косумбаев возглавил Фонд поддержки развития туризма
Фонд развития Хакасии хочет сотрудничать с Кыргызстаном в сфере туризма
Туроператоры не отправляют россиян в Афганистан. Это фейк
Узбекистан бъет рекорды посещаемости туристами. Кыргызстанцы возглавили топ
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Спортивный туризм — это путь к себе. Владимир Агафонов о первом чемпионате мира
Чемпионат мира по горному туризму. Сборная Кыргызстана на втором месте
На Иссык-Куле готовятся к запуску регулярного водного рейса с севера на юг озера
Популярные новости
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Штормовое предупреждение: возможны сели, а&nbsp;также подъем уровня воды в&nbsp;реках Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Мастер-класс от&nbsp;мэра в&nbsp;отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у&nbsp;Сон-Куля Мастер-класс от мэра в отставке: бывший глава Балыкчи дрифтует у Сон-Куля
Надоел убирать мусор! На&nbsp;Иссык-Куле арендаторы наехали на&nbsp;путешественника Надоел убирать мусор! На Иссык-Куле арендаторы наехали на путешественника
Бизнес
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
19 июля, суббота
10:00
Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека, чтобы спрятаться от жары Если не поехали на Иссык-Куль. 12 ущелий близ Бишкека,...
09:34
В Балыкчи 20 июля стартует строительство ипотечного жилья
09:15
Тегин, уулу, кызы. Теперь родители имеют выбор при записи фамилии своих детей
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким 19 июля в Бишкеке было в 2019 году
08:30
Смягчающих обстоятельств для коррупционеров в КР нет — Назгуль Сыдыгалиева
18 июля, пятница
23:39
Количество созданных с помощью ИИ видеоигр выросло в восемь раз
23:14
Погиб австрийский экстремал, первым прыгнувший с парашютом из стратосферы
22:40
В Бишкеке асфальт на улице Ахунбаева «поплыл» после ремонта