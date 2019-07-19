Позор! На растяжке к столетию Турдакуна Усубалиева в Нарыне другой человек

В городе Нарыне установлена растяжка к столетнему юбилею государственного деятеля, первого секретаря ЦК КП КССР Турдакуна Усубалиева (Нарынская область — его малая родина. — Прим. 24.kg). Однако на фотографии вовсе не Турдакун Усубалиев, а ветеран труда Кыдырма Орозалиев.

Грубейшую ошибку чиновников городского муниципалитета заметили пользователи соцсетей. После размещения скандального баннера в Facebook последовала реакция областного полпредства правительства.

Как заявил 24.kg глава Нарынской области Аманбай Кайыпов, он намерен разобраться, кто виноват и сурово наказать. «Я сам не знал ничего. Готовила мэрия. Сейчас возвращаюсь в Нарын из Сон-Куля и буду разбираться. Безобразие просто», — сказал Аманбай Кайыпов.

Чиновник пообещал, что растяжку уберут в ближайшее время.