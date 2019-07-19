Афиша Бишкека на выходные: кинопоказ, выставки, конкурсы

Акции, концерты, фестивали, кино

20 июля. Гидролокация 2019

Суть мероприятия в том, чтобы смастерить плавательное средство и проехать на нем два круга по воде. Выигрывает обладатель самого экстравагантного и стойкого снаряда.

Вейкпарк ONTHEWAKE, 15.00.

21 июля. Кинопоказ

Покажут фильм «Лето» — российский музыкальный фильм-биография режиссера Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое и ленинградской андеграудной рок-культуре начала 1980-х годов.

SomeWhere Bistro, 20.00.

21 июля. Чемпионат Кыргызстана по дрифту

Гостей ждут горячие заезды от лучших пилотов нашей республики, а также выставка эксклюзивных автомобилей и розыгрыш ценных подарков среди зрителей.

Площадь Победы, 15.00.

Выставки, ярмарки

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, на их творческую индивидуальность, которые выделялись своим реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Мастер-классы, тренинги, акции

20 июля. Гончарный мастер-класс

Вы сможете не просто погончарить, но и создать нечто функциональное, яркое и авторское. После обжига вы заберете изделия домой.

Студия Toiart Design, 13.00.

20 июля. Занятие школы мам

Опытные врачи расскажут и покажут, как правильно прикладывать малыша к груди и как ухаживать за вашей грудью. Регистрация по телефону 0772020900.

Клиника «Эркай», 11.00.

20 июля. Журналистская лаборатория

Участники обсудят особенности сегодняшнего медиаландшафта и потребности современной аудитории, познакомятся с лайфхаками по отбору тем и планированию мультимедийного контента. Регистрация по номеру 0559655777.

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова, 11.00.

Для детей

20 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

20-21 июля. Утро с любымими героями

В программе мастер-классы, игры, танцы и конкурсы с аниматором.

DodoPizza, 12.00.