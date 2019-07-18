Жара в Кыргызстане. Сокращать рабочий день пока не планируют

Пока не рассматривается вопрос о сокращении рабочего дня из-за жары. Об этом 24.kg сообщили в управлении труда Министерства труда и социального развития.

По его данным, существует возможность сокращения рабочего времени на один час. Но делается это только в том случае, если в течение пяти дней ожидается температура воздуха выше 40 градусов.

«Речь идет о температуре воздуха в тени. Но пока «Кыргызгидромет» на дает таких прогнозов. Температура держится в районе +38-39 градусов. Если МЧС даст прогноз о возможном повышении температуры выше 40 градусов, мы обратимся в правительство с просьбой сократить рабочий день на час», — рассказали в Минтруда.

На сайте «Кыргызгидромета» при этом указывается, что в ближайшие дни воздух в Кыргызстане не прогреется выше 38 градусов.

Напомним, 16 июля 2015 года в Кыргызстане сокращали рабочий день на один час из-за аномальной жары. Тогда МЧС прогнозировало, что воздух прогреется до 44 градусов.