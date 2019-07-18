Купание железного коня. Как автомобилисты наплевали на экологию Иссык-Куля

Очередной владелец джипа устроил форсаж на пляже Иссык-Куля.

Молодой человек проехал на машине под веселое улюлюканье приятелей 100 метров вдоль прибрежной полосы. Лихо развернулся и, гарцуя, подъехал к встречающим его радостными криками друзьям.

Это не первый подобный случай. Нередко водители заезжают на пляж и паркуются прямо у кромки озера. 24.kg собрало топ нарушений береговой зоны на Иссык-Куле.

Спасатели без совести

В 2015 году произошел поистине вопиющий инцидент. Микроавтобус МЧС припарковался прямо у берега озера Иссык-Куль, а его пассажиры оставили кучу мусора. Фотосвидетельство разместили в интернете пользователи соцсетей.

Фото AKIpress. Микроавтобус МЧС на пляже

Машина с госномером 0231MES заехала на пляж в селе Тамчи примерно в 15 метрах от озера. Просидели эти «отдыхающие» несколько часов и оставили после себя мусор.

Бдительные курортники, возмущенные таким «соседством», вызвали милицию. К месту подъехал автомобиль с госномером MVD098I. Переговорив с водителем микроавтобуса, патруль просто уехал, после чего бус еще в течение нескольких часов продолжал стоять на пляже.

Руководство МЧС объявило выговор старшему группы сотрудников. Больше спасатели на пляж, по крайней мере, так открыто и нагло, на служебной машине не заезжали.

Дурной пример заразителен

Решил не отставать от спасателей и бравый работник пресс-службы расформированной ДПС Джалал-Абадской области (сейчас УОБДД). В апреле 2016-го он отправился на Иссык-Куль в командировку и ничего лучше не придумал, как после трудов праведных искупать железного коня в горной жемчужине.

Фото из интернета. Сотрудник пресс-службы расформированной ДПС

А чтобы все позавидовали, еще и сфотографировался. Снимок распространили в соцсетях. Начальство отреагировало на это нарушение, и правоохранитель был оштрафован на 500 сомов, но в системе правоохранительных органов работу сохранил.

Романтика — это наше все

В 2017 году в список любителей пляжной езды угодил гражданин Казахстана.

Убрать «Ауди Q7», принадлежащую казахстанцу Кириллу Нагиеву, удалось только с помощью специальной техники. И не потому, что он отказывался покидать пляж. Загнав свое авто прямо в воду, водитель не мог оттуда выбраться.

Прибывшим на помощь милиционерам Кирилл Нагиев объяснил «парковку» в воде желанием полюбоваться на звезды. Каким образом астроном-любитель намеревался из фактически утопленной по нос машины рассматривать звездное небо, эвакуаторщики так и не поняли.

От века я не отстаю

Любители прибрежной автопати обнаружились в Каджи-Сае. Отдыхающие попросили убрать свои машины, но просьбу проигнорировали. Не откликнулись на вызов и сотрудники Тонского ОВД. Все находились в тот день на усилении, ожидали визита тогдашнего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Чиновники айыл окмоту Каджи-Сайского района также притворились глухими и слепыми. Хотя в положении о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане говорится, что в прибрежной водоохранной полосе не допускаются стоянка и мойка автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Но перед законом у нас, как известно, всегда кто-то равнее.

Проедем трактором

А вот отдыхающим села Чок-Тал Иссык-Кульской области запомнился тракторист, рассекающий по пляжу.

Водитель трактора проезжал по территории общественной зоны отдыха, где вообще не должен проезжать никакой автомобиль, а тем более трактор.

В УВД Иссык-Кульской области заявили, что водитель будет наказан.

Нашли место

Полюбилась пляжная зона и автомобилистам в селе Чырпыкты, находящемся на северном побережье.

Владельцы иномарок здесь постоянно припарковываются возле юрт, которые расположились вдоль береговой линии. Автомашины подъезжают прямо к кромке воды.

По закону 500 метров от уреза воды озера Иссык-Куль в сторону побережья являются зоной санитарного режима. А первые 100 метров от воды — территорией наиболее строгого санитарного режима.

На ней запрещают не связанные с непосредственной эксплуатацией природных и лечебных средств постоянное и временное проживание граждан, строительство объектов, размещение складских помещений, проведение мелиоративных и других земельных работ.

Красиво подъехали

Начало туристического сезона в этом году открыли джиперы. Колонна внедорожников заехала на пляж Иссык-Куля.

Инцидент произошел на северном побережье. Однако водителей так никто к порядку и не призвал. Покружив между ошеломленными отдыхающими, владельцы авто, сверкнув лакированными боками, уехали.

Это просто шутка

Водителю «Хонды» повезло меньше. В интернете появилось видео, на котором легковушка заехала в озеро Иссык-Куль. Как пояснил владелец авто, это было сделано для съемок шуточного ролика. По сюжету видео машину ловит купающийся в озере отдыхающий и водитель за 200 сомов соглашается подвезти пассажира до села Боконбаево по новой дороге, которую якобы построили над озером.

«Режиссером-постановщиком» оказался 28-летний житель Каракола. Милиция занесла его поступок в Единый реестр преступлений и проступков, а автомобиль поставили на штрафстоянку.

Кстати, штраф за такое нарушение составляет от 3 до 5 тысяч сомов. А вот кто экологический ущерб возместит? Вопрос, скорее, риторический.