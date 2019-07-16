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Общество

Factcheck: 82 процента поддерживающих братьев Матраимовых в соцсетях — фейки

Журналисты сайта factcheck.kg выявили фейковые аккаунты в соцсетях, которые поддерживают семью Матраимовых. Как отмечает издание, более 80 процентов профилей, которые пишут комментарии в защиту этого клана, фейковые.

Команда factcheck.kg проанализировала почти 100 аккаунтов (профилей) в Facebook и выявила тех, кто поддерживает семью Матраимовых в соцсетях. Анализ строился на основе публикации о расследовании журналиста Эльнуры Алкановой на «Пятом канале» на сюжет «Азаттыка» о выводе средств из Кыргызстана.

Журналисты обращали внимание на дату регистрации аккаунта, количество собственных публикаций и тех, что касаются Матраимовых, а также фотографию профиля.

Отмечается, что 82 процента тех, кто поддержал авторов расследования на «Пятом канале», — фейковые аккаунты, только 13 процентов — реальные профили, 5 процентов — не удалось установить.

Из тех, кто критиковал журналиста «Пятого канала» и сюжет, 65 процентов — реальные аккаунты, 22 процента — фейки, статус 13 процентов пользователей не установлен.

СМИ отмечает, что с начала мая в соцсетях началась активная кампания в поддержку депутата Искендера Матраимова и его брата экс-таможенника Райымбека Матраимова.  

Напомним, «Азаттык» провел журналистское расследование о выводе средств из Кыргызстана, к которым якобы причастна семья Матраимовых. Следом журналист «Пятого канала» Эльнура Алканова провела свое расследование, в котором выявила ошибки в сюжете коллег из «Азаттыка».
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