Дело судоисполнителей, обвиняемых в изнасиловании, вернули на новое рассмотрение

Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении судоисполнителей, обвиняемых в изнасиловании Калии Арабековой. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного движения «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

Читайте по теме Три судоисполнителя, изнасиловавшие женщину, остаются на свободе

По ее словам, судебная коллегия приняла решение об отмене приговора двух предыдущих инстанций и вернула дело на новое рассмотрение.

«Оправдательный приговор судоисполнителям отменен. Это историческое решение. Прокурор также был на стороне жертвы. Он указал, что следствие допустило много пробелов и упущений. Действительно, в Таласских городском и областном судах сидели родственники подсудимых. Они оказывали на жертву колоссальное давление», — сказала Толекан Исмаилова.

Напомним, Калию Арабекову изнасиловали в 2013 году. В жестоком преступлении она обвинила судоисполнителей местных судов. Женщина представила все документы и результаты медицинского освидетельствования. Однако родители подозреваемых заявили, что жертва является женщиной легкого поведения.