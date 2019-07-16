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Общество

В Кыргызстане запущен упрощенный механизм выплаты «балага суйунчу»

С июля этого года по всей республике запущен упрощенный механизм предоставления единовременной выплаты при рождении ребенка — «балага суйунчу». Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По его данным, с начала 2019-го 71 тысяче 915 детям выплачено «балага суйунчу». Усовершенствованный механизм предусматривает полную автоматизацию всех процессов в рамках межведомственного обмена данными между ГРС, Минтруда и соцразвития, Центральным казначейством и банками.

«При этом прием заявлений о назначении «балага суйунчу» осуществляется органами ЗАГС, ЦОН и информационными киосками и направляется в Минтруда. Министерство осуществляет централизованное администрирование назначения и перечисления денежных средств на банковские счета для выплаты «балага суйунчу» (ранее администрирование осуществлялось территориальными подразделениями министерства) и направляет документы на выплату в банки», — рассказали в ведомстве.

По новой системе заявителям не надо обращаться в банк для открытия личного лицевого счета. Теперь банками открыты транзитные банковские счета, что создает возможность полной автоматизации процессов предоставления «балага суйунчу». При этом это дает возможность получить выплату в любом филиале банка, независимо от места обращения заявителя.

«Заявитель получает смс-уведомление при поступлении денежных средств на банковские счета. Новый механизм обеспечивает возможность назначения выплаты по принципу единого окна и сокращает временную границу между обращением и перечислением денег на счета получателей. Теперь разница в днях между обращением за «балага суйунчу» и перечислением денег на счета получателей составляет два рабочих дня», — заключили в министерстве.
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