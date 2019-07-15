Мелкая провокация чиновников Бишкека с портретом президента. Будут наказаны

В соцсетях опубликовано видео, где несколько молодых людей шутя пародируют президента Сооронбая Жээнбекова, произнося его знаменитую фразу «Чык эшикке».

На видеозаписи есть кадр, где один из участников глупой шутки бьет второго портретом президента.

Паблик, разместивший видео, подписал его «сотрудники мэрии Бишкека».

В пресс-службе столичного муниципалитета уже отреагировали на ролик. «Сотрудники, которые проводили недопустимые манипуляции с портретом президента КР, будут строго наказаны», — сообщили в мэрии.

Как отмечается, во время очередного планового совещания первый вице-мэр Алмаз Бакетаев дал поручение вице-мэру Азизу Алымкулову, руководителю аппарата столичного муниципалитета Балбаку Тулобаев и начальнику МП «Бишкекские парковки и стоянки» Улану Жолдошову наказать сотрудников в соответствии с законодательством вплоть до увольнения.

Выяснилось, что молодые люди являются сотрудниками муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки». С их стороны будут принесены публичные извинения.