Модернизация ТЭЦ Бишкека. ТВЕА грозит «Электрическим станциям» арбитражем

Китайская компания ТВЕА, модернизировавшая ТЭЦ Бишкека, намерена подать в международный арбитраж на ОАО «Электрические станции». Об этом говорится в официальном письме от 20 июня.

В нем указано, что после истечения срока гарантии качества — после 7 июля — ТВЕА выполнит все условия контракта и снимет с теплоцентрали персонал по эксплуатации. После этого столичная ТЭЦ несет ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание. ТВЕА с себя ответственность снимает.

«Электрические станции» в нарушение контрактного соглашения просят продлить период выборки кредита до 2025 года. По данному вопросу ТВЕА оставляет за собой право обратиться в международный суд.