Школа от «Газпрома». Зарплату учителям в 40 тысяч сомов мэрия Бишкека не потянет

Школу от «Газпрома» в Бишкеке к сентябрю, скорее всего, не запустят. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

Она напомнила, что депутаты городского кенеша ушли на каникулы, а вопрос об образовательном учреждении отложили. «Вопрос о финансировании не решен. Школа принята в муниципальную собственность. По предварительным расчетам, только на материально-техническое обеспечение необходимо 111 миллионов сомов. В меморандуме не предусмотрена сдача учебного заведения под ключ с маттехобеспечением. Речь шла только о здании», — сказала вице-мэр.

Микроучастка пока у этой школы нет. «Если это будет муниципальное образовательное учреждение, значит, пройдет перераспределение участков в Октябрьском районе. Мы можем ввести его в эксплуатацию и в октябре, и в ноябре. Потребность в ученических местах в городе есть, поэтому наполнить школу учащимися не составит труда. По педагогическому составу тоже ведем работу», — добавила Татьяна Кузнецова.

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«Зарплату, которую предлагал «Газпром», на уровне 35-40 тысяч сомов мы, естественно, сделать не сможем. Учителя будут получать, как и в других школах, по сетке примерно 8 тысяч сомов. Все зависит от квалификации и количества часов, которые они будут вести», — отметила она.

В настоящее время запросили вакансии. «Сейчас идет выпуск студентов, будет распределение. Не думаю, что с кадрами возникнут большие проблемы. Тем более в новую школу устроиться будет престижно. Единственный вопрос, который остается на сегодня, — это маттехобеспечение и финансирование зарплаты, комуслуг», — резюмировала вице-мэр.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета учебное заведение. Поскольку его обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.