Афиша Бишкека на неделю: семинары, выставки, кинопремьеры

24 мая — 30 июля. Выставка «Ретроспектива. Эпоха социализма»

Экспозиция позволит посетителям оценить и взглянуть по-новому на произведения художников советского периода, их творческую индивидуальность, которые выделялись своими реалистическим словом и колористическим импрессионистическим письмом, обладали разными жанрами в живописи в сочетании с национальными чертами и характером.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

16 июля. Семинар «Зарабатываем на лимонах. Почему лимоны — признак роскоши и богатства?»

Специалист из Казахстана Сергазы Бекмурат, который успешно занимается выращиванием лимонов в закрытом грунте, расскажет, в чем плюсы выращивания этой культуры, и поделится собственными секретами по ведению лимонного бизнеса. Регистрация по телефону 0556514214.

Кофейня MOCO, 17.30.

16 июля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

16 июля. Лекция «Сила слова. Благословение и проклятие»

Как кыргызы пользовались магической силой слова, узнаете на следующей лекции кыргызоведения.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

17 июля. Тренинг «Цифровой контент: создание и публикация»

Учредители медиа-издания OKNO Мээрим Осмонова и Азат Тороев расскажут о том, как создавать контент для самых разных платформ: от генерации идей до публикации материала.

Central Asia Design Hub, 10.00.

18 июля. Кинопремьеры

«Коррупционер» (триллер, драма). Лиам — бывший заключенный, и теперь, выйдя на свободу, пытается вернуть доверие и любовь семьи. Пытаясь искупить свою вину, парень оказывается в центре очередного криминального заговора, выпутаться из которого непросто. Но Лиам приложит к этому максимум усилий.

«Мышеловка» (триллер). Промышлявший воровством Сиро оказался запертым в бронированной машине с пуленепробиваемыми и наглухо тонированными стеклами. Орать и пытаться вырваться бесполезно — никто не увидит и не услышит. Телефон разряжен. 40-градусная жара. Страх, истерика, отчаяние. А кошмар Сиро только начинался...

«Король Лев» (мультфильм). История об отважном львенке по имени Симба. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор.

«Обитель тьмы» (ужасы). Пять молодых блогеров проникают на территорию старой больницы, чтобы снять лучший ролик для своего канала. Казалось, что здание заброшено, но очень быстро они понимают, что не одни в этом страшном месте. Теперь им придется выяснить, на все ли они готовы пойти ради своей популярности.