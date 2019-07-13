Дастан Бекешев предложил узаконить продажу легких наркотиков. Согласны?

Депутат парламента Дастан Бекешев выступил с неожиданным предложением в Twitter. Он считает, что из бывшей авиабазы «Манас» нужно сделать свободную игровую зону и легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков.

В фесбуке предложил обсудить создание свободной игровой зоны, где можно было бы в том числе, разрешить иностранцам курить лёгкие наркотики. Началось. Пострадает репутация. У Канады, США не пострадала, но у нас обязательно пострадает. Обещал в фейсе не коментировать. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 12 июля 2019 г.

«Я несколько раз был в Малайзии. В этой замечательной стране имеется отдельное место для игровой зоны, куда съезжаются иностранцы, чтобы поиграть в казино. Я посещал место под названием Гентинг с ознакомительным визитом. Многие туристы ходят туда, чтобы просто посмотреть и покататься на канатной дороге», — сказал нардеп.

Правительству Малайзии религиозные убеждения не помешали открыть казино, так как они понимают, что одними запретами зависимость в головах людей не победишь, да и деньги от иностранцев никогда не мешали. Дастан Бекешев

По его словам, в Кыргызстане «уже пять лет пылится территория, где раньше располагалась американская авиабаза».

«Почему бы из нее не сделать свободную игровую зону? Любой человек из любого государства мог бы прилетать и без визы находиться в этой свободной игровой зоне. Инфраструктура почти есть, есть там и взлетная полоса. Можно нанять управляющую компанию и создать необходимые условия для развлечений. И если надо, то можно разрешить иностранцам приобретать и употреблять легкие наркотики. Главное — это место не должно быть посещаемым нашими гражданами. Одни только плюсы: налоги, развитие туризма, новые рабочие места, аэропорт получит толчок в развитии, местные организации смогут сбывать свою продукцию на этой территории», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что ранее с аналогичным предложением выступил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов. Он заявил, что для развития туризма надо разрешить торговать марихуаной.

24.kg обращается к читателям, как они относятся к инициативе Дастана Бекешева.