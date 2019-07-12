Адвокат Сапара Исакова обратился в Конституционную палату

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов обратился в Конституционную палату. Об этом он сообщил 24.kg.
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Он пояснил, что неоднократно в рамках судебного разбирательства уголовного дела по модернизации ТЭЦ просил суд изменить меру пресечения его подзащитному.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.