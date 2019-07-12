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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (370)

Адвокат Сапара Исакова обратился в Конституционную палату

Адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов обратился в Конституционную палату. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, норма в новых УК и УПК, позволяющая бесконечно продлевать содержание подследственных под стражей, противоречит Основному закону. «Получается, что без видимых на то оснований подозреваемые могут сидеть в СИЗО чуть ли не до конца жизни. Я помню случай, когда обнаружил в нашем следственном изоляторе мужчину, который провел там семь лет», — сказал Нурбек Токтакунов.

Он пояснил, что неоднократно в рамках судебного разбирательства уголовного дела по модернизации ТЭЦ просил суд изменить меру пресечения его подзащитному.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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