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Общество
Сюжет: Безопасный город (345)

«Безопасный город». Куратор проекта оштрафован за превышение скорости

Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, курирующий проект «Безопасный город», оштрафован за превышение скорости. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Ну вот как-то так. Дождался-таки «письмо счастья». Система работает, приносит свои результаты. Соблюдайте скоростной режим и в целом Правила дорожного движения, друзья!» — отметил Кубаныч Шатемиров.

Он ехал со скоростью 71 километр в час при разрешенной 60 километров в час.

Пользователи соцсети теперь просят его выложить квитанцию об оплате штрафа. Штраф за превышение скорости свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час, составляет 1 тысячу сомов.
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