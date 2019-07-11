«Безопасный город». Куратор проекта оштрафован за превышение скорости

Заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров, курирующий проект «Безопасный город», оштрафован за превышение скорости. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
«Ну вот как-то так. Дождался-таки «письмо счастья». Система работает, приносит свои результаты. Соблюдайте скоростной режим и в целом Правила дорожного движения, друзья!» — отметил Кубаныч Шатемиров.
Он ехал со скоростью
Пользователи соцсети теперь просят его выложить квитанцию об оплате штрафа. Штраф за превышение скорости свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час, составляет 1 тысячу сомов.