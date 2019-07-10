Госрегистрационная служба показала, как будут выглядеть новые техпаспорта

С 2019 года в Кыргызстане вводятся свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, на сегодня завершаются работы по согласованию и утверждению эскизов бланков. Отмечается, что свидетельства нового образца в полной мере соответствуют требованиям Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года и соответствующие графы прописываются на кыргызском, русском и английском языках. Бланк исполнен в формате А6 (148×105 мм) и представляет собой одинарный бумажный лист, который складывается в бланк формата А7 (74×105 мм).

Новые бланки имеют более 20 защитных элементов, что исключает возможность их подделки.

«Бланк изготовлен из бумаги с высокой степенью защиты и имеет водяной знак с изображением государственной символики КР, видимый при рассмотрении на просвет, цветные волокна (видимые и не видимые), способные люминесцировать в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. При этом отдельные волокна имеют многоцветный формат. Кроме того, на бланке есть голограмма с технологией горячего теснения с изображением Государственного герба КР», — рассказали в ГРС.

Персональные данные на бланке защищены пленкой, разрушающейся при ее снятии с документа. Кроме того, применены элементы полиграфической защиты: фоновые сетки, линии которых не разрываются по всему периметру бланка, элементы так называемых «ирисных раскатов» в виде плавного перехода одного цвета линий защитной сетки в другой (на изображении карты Кыргызстана на заднем фоне), элементы микроперферации, высечка изображений в виде микроскопических сквозных отверстий.