Бланки водительских удостоверений. Поступила первая жалоба на условия тендера

Поступила первая жалоба на условия конкурсной документации от Atlas International GmbH. Об этом сообщил портал госзакупок.

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Жалоба подана 25 июня. Представители компании отмечают, что в требованиях к бланкам национальных водительских удостоверений указано: поставщик гарантирует полную совместимость материалов бланка с оборудованием персонализации. Поставщик участвует в тестировании совместимости бланков с оборудованием. При этом нигде не указана марка и модель оборудования по персонализации, не указано время и место проведения тестирования материалов.

«Далеко не все типы поликарбоната совместимы со всеми лазерными головками принтеров по лазерной гравировке. Поставщик не может быть уверен в том, что предлагаемый материал будет совместим с имеющимся оборудованием до подачи конкурсной заявки. В особых условиях конкурса указано, что поставщик предоставляет сертификат на соответствие международным стандартам ISO 14298. В то же время указываются условия поставки «Инкотермс 2010 на условиях DDP на склад покупателя». То есть подразумевается наличие партнера в лице местной компании в Кыргызстане, которая будет производить оплату НДС и таможенной пошлины, таможенное декларирование, хранение продукции и ее транспортировку на склад покупателя «по заявке». Затем местная компания должна будет получать платежи от покупателя за продукцию «по мере реализации» в сомах, конвертировать и отправлять зарубежному поставщику. Местная компания, по сути, будет выполнять функцию поставщика и абсолютно необязательно может иметь сертификацию, необходимую для производства защищенной полиграфической продукции. Данное требование в таком виде ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных участников», — говорится в жалобе.

В связи с этим срок подачи заявок продлили на месяц.