Бланки водительских удостоверений. Поступила первая жалоба на условия тендера

Поступила первая жалоба на условия конкурсной документации от Atlas International GmbH. Об этом сообщил портал госзакупок.
Жалоба подана 25 июня. Представители компании отмечают, что в требованиях к бланкам национальных водительских удостоверений указано: поставщик гарантирует полную совместимость материалов бланка с оборудованием персонализации. Поставщик участвует в тестировании совместимости бланков с оборудованием. При этом нигде не указана марка и модель оборудования по персонализации, не указано время и место проведения тестирования материалов.
«Далеко не все типы поликарбоната совместимы со всеми лазерными головками принтеров по лазерной гравировке. Поставщик не может быть уверен в том, что предлагаемый материал будет совместим с имеющимся оборудованием до подачи конкурсной заявки. В особых условиях конкурса указано, что поставщик предоставляет сертификат на соответствие международным стандартам ISO 14298. В то же время указываются условия поставки «Инкотермс 2010 на условиях DDP на склад покупателя». То есть подразумевается наличие партнера в лице местной компании в Кыргызстане, которая будет производить оплату НДС и таможенной пошлины, таможенное декларирование, хранение продукции и ее транспортировку на склад покупателя «по заявке». Затем местная компания должна будет получать платежи от покупателя за продукцию «по мере реализации» в сомах, конвертировать и отправлять зарубежному поставщику. Местная компания, по сути, будет выполнять функцию поставщика и абсолютно необязательно может иметь сертификацию, необходимую для производства защищенной полиграфической продукции. Данное требование в таком виде ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных участников», — говорится в жалобе.
В связи с этим срок подачи заявок продлили на месяц.