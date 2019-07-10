Водители из Кыргызстана, бастующие в Екатеринбурге, сегодня вышли на работу

Водители из Кыргызстана в Екатеринбурге остановили забастовку и сегодня вышли на работу. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным директора транспортной компании Алексея Карпычева, по маршрутам № 012 (Павла Шаманова — Хладокомбинат № 3) и № 019 (Елизавет — Академика Сахарова) работает нормативное количество автобусов.

Пока неизвестно, удалось ли решить проблему с заработной платой. Соответствующие органы Кыргызстана также не владеют информацией.

Напомним, 9 июля более 100 водителей автобусов устроили забастовку. Они требовали поднять зарплату. Посольство Кыргызстана в России подтвердило, что бастуют в основном мигранты из Кыргызстана.