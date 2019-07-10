В Бишкеке подписана декларация с призывом покончить с эпидемией СПИД

Сегодня мэрия Бишкека подписала Парижскую декларацию с призывом покончить с эпидемией СПИД путем реализации ряда обязательств.

Столичный муниципалитет намерен искоренить стигму и дискриминацию людей, живущих с ВИЧ.

Заместитель министра здравоохранения Эркин Чечейбаев отметил, что на сегодня в городе зарегистрировано 1,5 тысячи ВИЧ-инфицированных людей, из которых большая часть — женщины.

«В Кыргызстане делаются определенные шаги в сторону снижения распространения ВИЧ, смертности от этого заболевания, стигмы и дискриминации. На реализацию программы правительства по преодолению ВИЧ-инфекции в стране в 2019 году выделено $870 тысяч. На эти деньги закупаются 40 процентов препаратов первой линии для лечения ВИЧ-инфекции», — сказал он.

Эркин Чечейбаев добавил, что Бишкек — первый город в Средней Азии, который подписал Парижскую декларацию.