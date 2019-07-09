«Безопасный город». На собранные штрафы будут покупать машины скорой помощи

Правительство Кыргызстана решило направить часть денег от штрафов за нарушения Правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город» на улучшение материально-технической базы скорой медицинской помощи. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Отмечается, что 50 процентов от суммы, остающейся на счете Министерства финансов после перераспределения всем заинтересованным сторонам, будет направлено Фонду обязательного медицинского страхования для приобретения машин скорой помощи. Они будут оснащены необходимым медицинским оборудованием. На эти же средства будут открывать новые станции скорой помощи.

В правительстве считают, с учетом роста населения приобретение дополнительных машин экстренной медицинской помощи является социально значимым вопросом.