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Общество

Пограничники задержали контрабанду корейской косметики на 2 миллиона сомов

Пограничники пункта пропуска «Чалдыбар-автодорожный» задержали незаконно провозимый груз на сумму более 2 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Кыргызстана.

Уточняется, что 7 июля в пункт пропуска «Чалдыбар-автодорожный» прибыла автомашина DAF XF, которой управлял 27-летний гражданин Казахстана Ж.Б.

«Пограничный наряд досмотрел перевозимый груз на наличие предметов, запрещенных законодательством на вывоз из республики, и обнаружил 126 коробок с парфюмерией корейского производства без аннотаций на русском/кыргызском языках и акцизных марок. У водителя также отсутствовали сопроводительные документы на груз, общая стоимость которого составила более 2 миллионов сомов. После составления соответствующих документов водитель вместе с грузом передан сотрудникам мобильной группы — представителям территориальных подразделений ГСБЭП и ГНС КР», — отметили в Погранслужбе.
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