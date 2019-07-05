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Общество

Цифра дня. Только три водителя смогли оспорить штрафы, зафиксированные камерами

Только три водителя смогли оспорить штрафы, зафиксированные камерами «Безопасного города». Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД КР Азамат Исраилов.

С начала запуска проекта в суды поступило 21 дело, из них 18 приняли в пользу ГУОБДД. Три водителя смогли доказать, что нарушение выставлено необоснованно.

Один водитель получил штраф, хотя ранее снял машину с учета. На ней ехал другой владелец. Другой водитель оспорил проезд на запрещающий сигнал светофора, так как подчинялся указаниям регулировщика. Третий водитель доказал, что на перекрестке некорректно нанесена разметка.
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