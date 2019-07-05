Энергия солнца. Как ее использует Бишкектеплоэнерго

Бишкектеплоэнерго планирует оснастить крупные котельные гелиоколлекторами. Об этом на пресс-конференции сообщила директор коммунального предприятия Виктория Мозгачева.

По ее словам, первые коллекторы установлены в 2017 году на двух котельных, эксплуатировать их начали в отопительный сезон 2018-го. Еще на одной завершаются работы по наладке оборудования, идет их установка.

«Плоские солнечные коллекторы нацелены на выработку только тепловой энергии (нагрев воды)», — отметила она.

Виктория Мозгачева отметила, что подобная технология в Кыргызстане использовалась впервые.

«Их установка обуславливается несколькими причинами: доступность материалов, экологичность, не требует дополнительного содержания, и, конечно, экономичность. Но главная задача — снижение вредных выбросов в атмосферу. Благодаря трем работающим проектам сократим их примерно на 240 тонн», — сказала она.

По словам Виктории Мозгачевой, средний период окупаемости установки гелиоколлекторов около 10 лет.

На техническом обслуживании Бишкектеплоэнерго находится 66 котельных, их них 22 работают на природном газе, 22 на угле, 11 на электрической энергии и еще 11 — комбинированных.

«Сегодня с мэрией прорабатываем вопрос установки панелей еще на нескольких крупных котельных», — отметила она.