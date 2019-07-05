Зачем ГУОБДД старый чапан? Неразбериха с доверенностями на транспорт

ГУОБДД МВД Кыргызстана предлагает временно ввести доверенность на управление транспортными средствами. Предложение обусловлено многочисленными жалобами автомобилистов, получающих штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые они не совершали.

Доверенности отменили в июле 2012 года. Решение принимал тогда еще премьер-министр Омурбек Бабанов. Так он пытался бороться с коррупционными схемами.

24.kg попыталось выяснить, чем руководствуется МВД, возвращая доверенности.

Продавая, думай

Ранее в Государственной регистрационной службе предостерегали водителей, к каким проблемам приведет продажа автотранспорта по доверенности.

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При сделке через нотариальные конторы покупатель или нотариус не имеют сведений об арестах и залогах. В случае просроченной доверенности могут возникнуть проблемы с поиском собственника, а в случае его смерти — с наследниками.

Если собственник выезжает на постоянное место жительства в другие страны — будут проблемы с переоформлением.

Собственник в любой момент может аннулировать доверенность и потребовать автомобиль обратно.

В соответствии с Гражданским кодексом человек, получивший автомобиль по доверенности, не имеет права переоформить его на свое имя. Он также не может восстановить техпаспорт или госномер в случае утери.

Все штрафы и налоги будут приходить собственнику машины.

Кроме того, возникнут проблемы с поиском самого авто, поскольку выданная продавцом доверенность ни в каких госорганах не регистрируется.

Так и получилось. С запуском проекта «Безопасный город» автовладельцы, продавшие машину по доверенности, начали бить во все колокола и писать жалобы в ГУОБДД.

Более 10 тысяч граждан не могут найти ранее проданные машины в связи с отменой доверенности, а штрафы приходят на их имя.

Конечно, бывшие хозяева машин грозят новым тем, что заявят об угоне. Но и это не выход. За ложные показания предусмотрена уголовная ответственность.

Думать нужно было раньше, когда одни продавали машину по доверенности, а другие, купив ее, не переоформили на себя.

Автомобилисты против

ГУОБДД предлагает вернуть доверенность как обязательный документ при управлении машиной на четыре месяца — с 1 сентября до 31 декабря 2019 года.

Аргументируют это необходимостью «оказания помощи собственникам и для упорядочения учета и регистрации автомототранспортных средств, а также для привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от ответственности за нарушения правил».

Инициативу кыргызстанцы, мягко говоря, не поддержали.

Пользователь социальной сети Александра Мельникова возмущена, что ГУОБДД предлагает временно вернуть доверенности на управление автомобилем, чтобы помочь собственникам найти тех, кто уклоняется от уплаты штрафов.

«Почему за счет автолюбителей, особенно тех, кто при купле-продаже делал перерегистрацию? Целыми семьями пойдут делать доверенность на одну семейную машину? И как будет осуществляться отсев? Тотальной проверкой документов на дорогах? Не настолько же все наивны полагать, что новые владельцы побегут искать продавцов, чтобы получить от них доверенность на вождение, если до сих пор не объявились, чтоб перерегистрировать машину и оплачивать штрафы. И неужели пять месяцев хватит на поиски? Не проще все неоформленные машины заявить в угон и уже с той же проверкой на дорогах их выявлять? Не дергая всех тотально с оформлением доверенностей», — предложила она.

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Другой пользователь Юлия Барабина-Шеворакова также возмущена предложением ГУОБДД. «Слов нет. Омурбек Бабанов отменил доверенности, будучи премьер-министром. Прекрасное решение, избавил кыргызстанцев от лишней траты времени и средств. Перед запуском проекта «Безопасный город» всех предупреждали, что если продавали по доверенности — найти и переоформить. Теперь, 1 августа, когда люди едут в отпуск, чиновники вновь возвращают доверенности, эту дойку! Ради якобы удобства тех, кто не переоформился. Не переоформили авто — их проблемы. Почему должны страдать другие? Не могут найти купивших авто — пусть заявляют об угоне. Так и живем, шаг вперед, два назад», — написала она.

«Можно что-то более логичное ввести. Опять бардак начнется. Не факт, что побегут переоформлять авто, штрафникам и так хорошо», — отметил пользователь Juma Ban.

Нурлан Алиев считает, что в этом нет необходимости. «Если человеку нужна доверенность, он сам может взять ее у владельца машины. Народ уже сам осознанно на законных основаниях оформляет авто, а вот оплату за оформление надо снизить, и все остальное сразу станет на свои места», — добавил он.

Большинство автомобилистов сошлись во мнении, что возврат доверенности приведет к излишним проверкам на дорогах и как следствие — коррупции.

Иголка в стоге сена

За разъяснениями 24.kg обратилось к заместителю начальника ГУОБДД Нуру Сатыбалдиеву. По его словам, инициатива принадлежит Министерству юстиции. «У инспекторов появится возможность проверить наличие доверенности. Она должна быть зарегистрирована в ГРС в целях нахождения нарушителя», — пояснил он.

Это подготовка к запуску пилотного проекта по созданию Службы патрульной милиции.

Патрульные машины будут оборудованы бортовыми компьютерами. При проверке документов можно будет выяснить, кто управлял машиной и кто нарушил.

«Злостные неплательщики продолжают ездить по доверенности, а штрафы приходят владельцу. Так их можно будет взыскать. Можно будет навести порядок по регистрации транспортных средств. У нас неразбериха с базами данных. Функционирует три базы — старая, обновленная и новая», — сказал Нур Сатыбалдиев.

К примеру, инспектор остановил машину, проданную по доверенности. Водитель имеет неоплаченные штрафы. Возможно, собственник ищет нового хозяина, чтобы переоформить автомобиль. Инспекторы смогут по базе проверить, заявлял ли владелец о поиске машины. Они будут лишь способствовать этому — передадут собственнику данные о месте нахождения машины.

Задержать водителя, поставить машину на штрафстоянку инспекторы не могут. Их действия сводятся к оказанию помощи, но не более. «Далее собственник уже может потребовать либо переоформить машину, либо забрать ее», — добавил Нур Сатыбалдиев.

Кормушка для инспектора

Если премьер-министр подпишет поправки, все члены семьи, которые могут управлять машиной, должны будут получить доверенность.

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Ранее из полномочий сотрудника милиции исключили пункт о проверке доверенности. В настоящее время инспекторы могут потребовать для проверки водительское удостоверение, технический паспорт и квитанцию об уплате налога.

Нур Сатыбалдиев не уверен, что премьер-министр поддержит предложение. По его словам, документ вновь направили на изучение экспертам.

По моему мнению, нет необходимости вводить доверенность обратно. Запущен проект «Безопасный город», и он эффективно работает. Не исключаю, что инициатива приведет к росту коррупции. Такие риски есть. Нур Сатыбалдиев

«Омурбек Бабанов для этого и исключил эту норму. Сейчас же всем автовладельцам придется бегать по нотариусам и брать доверенности. Мы опять наденем старый чапан», — пояснил заместитель начальника ГУОБДД.

По международной практике собственник вправе передавать имущество по своему усмотрению без доверенности.

Последнее слово за Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Поможет ли эта мера найти нарушителей ПДД, вопрос спорный, а то, что у инспекторов появится возможность для злоупотреблений, — очевидно. Штраф за отсутствие доверенности составляет одну тысячу сомов. Наверняка многие попытаются решить вопрос «на месте» за привычные 200 сомов.