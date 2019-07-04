Азимбек Бекназаров предлагает Атамбаеву набрать группу сильных адвокатов

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Власти страны должны провести справедливое расследование и судебный процесс по обвинению Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg заявил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.

Он советует властям не арестовывать Алмазбека Атамбаева, а дать возможность защитить себя на суде, обеспечив его охраной.

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«Если Алмазбек Атамбаев считает себя героем Апрельской революции, героем КР и невиновным, он должен идти в суд. Он может свою невиновность доказать только через суд. Ему надо собрать сильных юристов. Процесс пошел, и весь мир уже узнал о преступлениях, по которым обвиняется Алмазбек Атамбаев. Отказываются от суда, убегают из страны только виновные люди. Чистый человек сам идет в суд. Ни я, ни Исмаил Исаков не убегали», — сказал Азимбек Бекназаров.

Бывший генпрокурор предлагает провести открытый и справедливый судебный процесс.

«С такими обвинениями Алмазбек Атамбаев никогда не сможет стать политической оппозицией», — считает он.