Азимбек Бекназаров предлагает Атамбаеву набрать группу сильных адвокатов

Власти страны должны провести справедливое расследование и судебный процесс по обвинению Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg заявил бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров.
Он советует властям не арестовывать Алмазбека Атамбаева, а дать возможность защитить себя на суде, обеспечив его охраной.
«Если Алмазбек Атамбаев считает себя героем Апрельской революции, героем КР и невиновным, он должен идти в суд. Он может свою невиновность доказать только через суд. Ему надо собрать сильных юристов. Процесс пошел, и весь мир уже узнал о преступлениях, по которым обвиняется Алмазбек Атамбаев. Отказываются от суда, убегают из страны только виновные люди. Чистый человек сам идет в суд. Ни я, ни Исмаил Исаков не убегали», — сказал Азимбек Бекназаров.
Бывший генпрокурор предлагает провести открытый и справедливый судебный процесс.
«С такими обвинениями Алмазбек Атамбаев никогда не сможет стать политической оппозицией», — считает он.