Пора отпусков. Какой отдых могут себе позволить депутаты, чиновники и бюджетники

В июле традиционно многие кыргызстанцы уходят в отпуск. Кто-то прячется от жары в горах или на побережье Иссык-Куля, кто-то может позволить себе заграничную поездку. Некоторые же посвящают месяц домашним делам и заготовкам на зиму.

24.kg решило узнать, где будут отдыхать депутаты Жогорку Кенеша, чиновники, бюджетники и какую сумму готовы на это потратить.

Иса Омуркулов, депутат Жогорку Кенеша:

— Отпуск предпочитаю проводить дома, в селе Горная Маевка, где находится усадьба. Я довольно часто ездил в командировки, поэтому отдыхаю дома. Тем более начинается сенокос, огород, уборка урожая. Нужно делать заготовки. Есть возможность пообщаться с чабанами, покататься на лошади или поехать на Суусамыр, пить кумыс. Расходы минимальные, только транспортные. Продукты, мясо — все свое.

Гуля Алмамбетова, советник мэра Бишкека:

— Планирую снова поехать на высокогорное джайлоо Ак-Сай, отвезти продукты, лекарства, одежду. Обычно провожу там 3-4 дня. На обратной дороге рыбачу на горной реке пару дней. Бюджет — от 15 до 30 тысяч сомов.

Заодно хочу посмотреть дороги, о которых писали местным властям. Буду и во время отпуска работать.

Кубаныч Шатемиров, заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи:

— Вряд ли получится уйти в отпуск, но если пойду, то поеду к родственникам в Чолпон-Ату. Учитывая, что жилье будет бесплатное, то средний расход около 2 тысяч сомов в день — на еду и аттракционы детям.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат Жогорку Кенеша:

— Пока я нахожусь в Бишкеке. 16 июля будет суд у Омурбека Текебаева. Мы готовимся к процессу. Потом планирую отдыхать. Сначала поеду с друзьями на десять дней в горы в Алай. Традиционно проведу десять дней на Иссык-Куле. Предпочитаю южный берег, буду в Джети-Огузе у родственников.

Обязательно посещу малую родину — Нарынскую область.

Кайрат Маматов, председатель совета директоров «Айыл Банка»:

— Я уже в отпуске. На днях полечу в Ош на мероприятие, по ходу хочу посмотреть национальные парки Кара-Шоро и Кыргыз-Ата. С семьей после Оша поедем на месяц в Бостери к друзьям.

Оттуда вылазками в Тюп и Каракол. И если получится, хочу свозить семью еще в Джети-Огуз на джайлоо Кок-Жайык, где отдыхали советские космонавты.

Потратить планирую столько, сколько необходимо будет по факту на питание и проезд. Благо везде есть друзья и родственники. Есть где остановиться.

Аида Исмаилова, депутат Жогорку Кенеша:

— Для меня нет конкретного понятия отпуск. Я и сейчас работаю, и буду работать. В июле много встреч, в августе встречи в регионах с населением, запланированные еще мае. Нужно уделить время старшей дочери. В следующем году она оканчивает школу. Она очень старательная, отлично учится, будем укреплять знания на различных курсах.

С мужем и детьми, конечно, планируем отдых на Иссык-Куле. Не думаю, что будут какие-то большие траты. Мы не привередливы. У родителей есть дом на Иссык-Куле, поэтому отдыхать будем там.

Нурлан Мотуев, активист:

— Я буду отдыхать на даче на окраине города. А что? Тут яблони, малина, розы, вид на особняк, свежий воздух. Не слышен городской шум. Идеальное место для творчества, где я хочу закончить книгу, начатую еще в тюрьме.

Фото из личного архива Нурлана Мотуева

Буду заниматься спортом, пробежки через день по четыре километра. Стараюсь быть в тонусе.

На отпуск я трачу $1-1,5 тысячи, туда входит варка варенья.

Егор Борисов, заведующий отделом реанимации Центра экстренной медицины Бишкека:

— Нет времени. Очень много работы.

Жаныбек Абиров, спикер Бишкекского городского кенеша:

— Отпуск у меня только осенью, пока не решил, как его проведу. Летом планирую ездить с семьей на дачу на выходные. У меня есть ферма в Иссык-Ате, занимаюсь животноводством и сельским хозяйством, выращиваю пшеницу и кукурузу. Люблю конные прогулки, отдых в кругу друзей и любимых животных — увлечение, от которого получаю 100-процентный заряд энергии и массу удовольствия!

В связи с загруженностью на работе, удается мало времени проводить с семьей. Первоочередная задача — не потратить определенную сумму, а уделить время родным. Внимание и забота в наши дни бесценны, не говоря уже о времени.

Максат Ишенбаев, председатель правления банка «Бай Тушум»:

— Поеду на неделю в Чон-Кемин на кобылье молоко, во второй половине августа на Иссык-Куль на неделю. За границу в отпуск получается выбраться раз в два года. Каждый раз стараемся выбирать разные направления, но очень люблю лыжи в Европе.

По республике в среднем тратим до $1 тысячи на семью, до $5 тысяч составляют расходы за рубежом.