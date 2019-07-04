Кылычбек Султан вновь вызван на допрос в ГКНБ

Экс-посол Кыргызстана в Южной Корее Кылычбек Султан вновь вызван на допрос в Государственный комитет национальной безопасности. Об этом сообщает адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Вчера бывший дипломат провел в ГКНБ 4 часа на допросе.

Ранее в пресс-центре ГКНБ 24.kg заявили, что Кылычбек Султан вызван на допрос в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Однако не сообщается, по какому именно делу допрашивается Кылычбек Султан. Сам он также не раскрывает детали, пояснив, что дал подписку о неразглашении.