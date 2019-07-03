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Общество

Кыргызский как преимущество. Тестирование прошли более 5 тысяч школьников

Более 5 тысяч школьников прошли пробный тест на получение сертификата об уровне знания государственного языка. Из них только 59 процентов смогли получить документ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

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По ее данным, пробный тест на получение сертификата 11-классники сдавали впервые. В этом году тестирование носило рекомендательный характер.

«Участие принимали учащиеся школ с разными языками обучения. Всего тестирование прошли 5 тысяч 147 школьников. Наибольшее число желающих проверить свои знания наблюдалось в Бишкеке и Чуйской области. Первенство по числу прошедших тест — в Нарынской области», — отметили в ведомстве.

Напомним, что с 2019-го наличие сертификата о знании государственного языка стало преимуществом при зачислении в вузы. При одинаковых баллах Общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему в том числе госсертификат уполномоченного государственного органа по госязыку с учетом системы «Кыргызтест».

В Министерстве образования добавили, что преимущественное право при поступлении, которое дает сертификат об уровне знания государственного языка, введено на основании указа президента КР № 119 от 02.06.2014 и постановления правительства № 289 от 11.06.2018. 
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