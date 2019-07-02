Сапар Исаков заявляет о политизированности дела по ремонту Исторического музея

В Первомайском районном суде Бишкека начинается процесс по уголовному делу о коррупции при реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате.

Обвиняемыми по делу проходят экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева и бывший премьер-министр Сапар Исаков.

В ходе судебного заседания адвокат Сапара Исакова Нурбек Токтакунов заявил отвод судье Айбеку Эрнис уулу. Юрист мотивировал это тем, что ранее судья вынес обвинительный приговор Омурбеку Текебаеву, создав прецедент.

«В деле нет доказательств финансовой или материальной выгоды, незаконного обогащения. Судьей ранее было вынесено решение по делу Омурбека Текебаева, которое также было построено на свидетельских показаниях», — сказал Нурбек Токтакунов.

Сапар Исаков поддержал своего защитника.

«Я слышал, что вы справедливый судья. Однако есть факт, который мы все знаем. Это дело носит политический характер», — сказал Сапар Исаков.

В июле 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея. Ущерб государству составил 307 миллионов 650 тысяч сомов.