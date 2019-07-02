Федерику Могерини призывают выступить за освобождение Азимжана Аскарова

Восемь правозащитных организаций направили письмо Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с призывом выступить за освобождение журналиста и правозащитника Азимжана Аскарова.

Письмо отправлено еще 11 июня, но обнародовано в преддверии министерской встречи «ЕС — Центральная Азия», которая состоится в Бишкеке 7 июля.

В обращении правозащитные организации выразили крайнюю обеспокоенность по поводу продолжающегося незаконного заключения Азимжана Аскарова и ухудшения его состояния здоровья и призвали Федерику Могерини выступить перед властями Кыргызстана за его немедленное освобождение и перевод в безопасную третью страну для лечения.

Власти Казахстана, Узбекистана и Таджикистана Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге страны в 2010 году.

7 июля в Бишкеке пройдет встреча «ЕС — Центральная Азия», в которой примут участие министры иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана. От Евросоюза будет Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.