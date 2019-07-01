Алмазбек Атамбаев считает, что Роза Отунбаева не сама написала свое заявление

Сегодня Алмазбек Атамбаев прокомментировал заявление президента переходного периода Розы Отунбаевой.

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По его словам, вкратце прочтя заявление Розы Отунбаевой, он удивился тексту.

«Я удивился тексту — это писала Роза Отунбаева или Раим-миллион, потому что в 2010 году было придумано временнное правительство. Кто тогда на полтора года лишил Кыргызстан парламента? Это была Роза Отунбаева. Я, например, голосовал против создания временного правительства, также проголосовала и Эльмира Ибраимова. Говорится, что досрочных выборов не должно быть, но тогда нынешние будут продолжать работать, придут следующие. Мне кажется, что это не она писала», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он отметил, что тогда, в 2010 году, в стране не было легитимного правителства, таже как и президента.

«Розу Отунбаеву никто не выбирал. Если бы она сама писала текст, то вспомнила, что сама лишила Кргызстан парламета на полтора года. Если сама писала, то, возможно, она как те люди, которые в чужом глазу соринку видят», — сказал Аламзбек Атамбаев.

Напомним, сегодня экс-президент переходного перода Роза Отунбаева выступила с открытым заявлением о лишении статуса экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Она указала, что инициатива объявления импичмента президенту Алмазбеку Атамбаеву, выдвинутая в ноябре 2016 года одной из оппозиционных фракций Жогорку Кенеша, получила свое логическое развитие.