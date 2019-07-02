Мэр Бишкека поручил акимиатам провести работу с населением, чтобы не митинговали

Мэр Бишкека Азиз Суракматов поручил райадминистрациям совместно с МТУ, квартальными и домкомами провести разъяснительную работу с населением, что городу нужна стабильность и не нужны митинги. Об этом он заявил на плановом совещании в муниципалитете.

Кроме того, Азиз Суракматов отметил, что подобную разъяснительную работу необходимо провести и в трудовых коллективах.

«Вы видите, какая сейчас общественно-политическая ситуация. Но необходимо донести, что мы не занимаемся политикой, а решаем хозяйственные вопросы», — отметил он.

Азиз Суракматов добавил, что необходимо проводить работу именно в части предотвращения мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в столице.