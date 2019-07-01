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Общество

Турция отменила оплату за разрешения на работу для кыргызстанцев

Турция снизила стоимость оформления документов для выезда на работу гражданам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что такая договоренность была достигнута ранее в рамках официального визита министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова в Турцию.

«В частности, Министерством семьи, труда и социальных услуг Турции отменена оплата за оформление разрешения на работу. Ранее она составляла $220, в эту сумму входили $17 за ценную бумагу. После внесенных изменений такое разрешение будет оплачивать непосредственный работодатель на территории Турции», — сообщили в МИД.

В дипломатическом ведомстве проинформировали, что стоимость общего пакета документов для выезда в посольстве Турции в Бишкеке на работу составляет $80 и будет включать в себя следующие статьи:

  • оформление трудовой визы — $30 (в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями);
  • комиссионный сбор визового центра (услуги аутсорсинга) — $50.

В МИД отметили, что в начале текущего года граждане Кыргызстана для выезда на работу в Турцию оплачивали $283.
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