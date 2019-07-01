В мэрии Бишкека пояснили, для чего собирают парней от 16 до 24 лет

В мэрии Бишкека 24.kg пояснили, для чего собирают парней от 16 до 24 лет.

Отмечается, что 17 июня в Свердловский акимиат поступило письмо от исполнительного директора ОО «Институт развития молодежи». Свердловский район отобран для участия в проекте «Спортивная молодежь, вдохновляющая на будущее, — вливайся в жизнь».

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Проектом предложены меры и деятельность, направленные на формирование жизненных навыков, ответственного поведения и большую устойчивость молодежи к преступности, наркопотреблению и насилию через продвижение спорта и спортивных соревнований.

Для реализации проекта необходимо предложить кандидатуры 12 молодых спортсменов, успешных личностей в качестве тренеров, молодых гражданских активистов от 16 до 24 лет. В спортивном лагере будут участвовать подростки от 13 до 18.