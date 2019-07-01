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Общество

В Бишкеке устанавливают новые светофоры. Мэрия сообщила, где они появятся

В столице продолжаются работы по установке светофорных объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, управление городского транспорта мэрии Бишкека подготовило и утвердило титульный список светофоров на 2019 год. Список сформирован на основании обращений горожан и заключения отдела дорожного надзора УОБДД Бишкека.

В Бишкеке установят 27 транспортных и 32 пешеходных объекта.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Пешеходные светофоры преимущественно будут установлены вблизи детских садов и школ.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Напомним, в марте мэрия Бишкека вынесла на общественное обсуждение вопрос установки светофоров на ряде столичных улиц. 
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