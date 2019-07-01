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Общество

Прокуратура выявила факты приема в школы на основании подложных документов

Прокуратура Свердловского района Бишкека выявила факты приема в школы на основании подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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По ее данным, проведена проверка в УВК ШГ № 38 и МТУ № 19.

«Установлено, что работники МТУ № 19 с февраля по май 2019 года незаконно выдали 14 справок с места жительства. Они стали основанием для зачисления в школу по микроучастку согласно временному положению об автоматизированной информационной системе «Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР», — отметили в надзорном органе.

В частности, 12 февраля приняты документы М.А., которая фактически проживала в микрорайоне «Тунгуч», но представила подложную справку с места жительства в микрорайоне «Аламедин-1».

Проверка установила, что должностные лица района злоупотребили своим положением. Получив пустые бланки справок МТУ, незаконно заполнили их и представили родителям.

Материалы по вышеуказанным фактам зарегистрированы в ЕРПП. Они находятся на стадии досудебного производства.

Проверки на предмет выявления подобных фактов в других школах Бишкека в настоящее время продолжаются.

В феврале 2019-го в Кыргызстане запустили электронную очередь в школы. Система пока работает только в столице. 
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