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Общество

Зачем? Домкомов Бишкека просят собрать спортивных парней от 16 до 24 лет

Домкомов Бишкека просят собрать парней от 16 до 24 лет. Об этом 24.kg сообщила председатель ТСЖ «АБВ» Райкан Кунакунова.

Домкомы обеспокоены и предполагают, что молодежь собирают против бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

«Нас просят собрать спортивных, активных ребят. Для чего, в местном территориальном управлении (МТУ) не поясняют. Это порождает вопрос и лишнюю напряженность в обществе», — отметила Райкан Кунакунова.

По ее словам, нужны молодые люди, которые занимаются общественной деятельностью по продвижению прав человека, для участия в спортивном лагере. Где находится лагерь, на какой срок собирают парней и за чей счет, в МТУ не ответили.
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